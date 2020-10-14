عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:40 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
الفجر
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توفى قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أعلنه الفنان عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

وقال عمرو محمود ياسين، في منشور مقتضب: "توفي إلى رحمة  الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم  الدعاء".

يذكر، أن الفنان الراحل، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

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