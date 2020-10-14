قصيدة "ياللي نظرك ضعيف".. الشاعر أحمد كيمو

عبر الشاعر الشاب أحمد كيمو، عن دعمه وتأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي بقيصدة شعرية ألهبت المشاعر.



وتقول القصيدة التي تدعم الرئيس السيسي والمشروعات القومية:



هو حد عمل اللي اتعمل ده من ٧٠ سنة.... حد شغال ف مليون حاجة وبتخلص ف اقل من سنة



انت ياعم الكفيف ياللي مش شايف..... انت ياعم العبيط ياللي فاكرني بتكلم كده علشان خايف



والله العظيم لا خوف ولا نفاق ولا تطبيل.... اللي اتعمل ده هيستفاد منه كذا جيل



اللي اتعمل وخلص شوفناه ليه الف امارة ودليل..... وف كل ملف الرئيس شغال فيه دايس بنزين



انت بس اللي نظرك ضعيف حبتين..... انت عايزنا طول عمرنا مذلولين بالسلف والدين



المهم تملي كرشك وف داهية البلد تروح علي فين... عايزين ترجعونا تاني لنقطة الصفر،، هاااه وبعدين



راجعو شريط الذكريات.... وشوفو مين دكر غيره اقتحم اخطر ملفات.



يذكر أن "كيمو" قد تم تكريمه بعد مشاركته المميزة في فيلم العربي "جحود قلب" بطولة سميرة عبدالعزيز، وذلك بعد مجموعة من القصائد الشعرية الوطنية التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.