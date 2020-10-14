وزيرة التعاون الدولي: الإصلاح الاقتصادي ساهم في مواجهة آثار كورونا (فيديو)
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:53 ص
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 24، موضحة أن الاجتماع مع صندوق النقد والبنك الدوليين كان يستهدف مساعدة مواطني العالم للشعور بالتحسن.
وأشارت "المشاط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنها طالبت المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية لمواجهة آثار كورونا، لافتة إلى أنها أكدت خلال الاجتماع أن شركات القطاع الخاص تشارك في مشروعات البنية التحتية.
وأكدتـ أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا، منوهة بأن الحكومة المصرية هى الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمرأة في ظل أزمة كورونا.
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