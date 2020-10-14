هشام توفيق: سننتج 5 ملايين إطار مركبة خلال سنتين

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل بروتوكول التحالف الصناعي الوطني لإنتاج إطارات المركبات بأنواعها كافة.



وقال "توفيق" في اتصال هاتفي مع الإعلامي ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن هذا التحالف سينتج 5 ملايين إطار مركبة خلال سنتين.



هذا، وشهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.



يأتي توقيع الاتفاقية في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة طبقا لرؤية مصر 2030.



