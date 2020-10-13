نجم بايرن ميونخ يقترب من يوفنتوس في الموسم المقبل

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن النمساوي دافيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني بات قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف الفريق البافاري عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت شبكة Todofichajes الإسبانية إلى أن عقد ألابا مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2021 وأنه كان قد رفض عرضًا لتجديد عقده مع الفريق البافاري مقابل 11 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن ديفيد ألابا وافق على الإنتقال إلى يوفنتوس عندما ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

وأفادت الشبكة الإسبانية بأن العديد من الأندية أبدت رغبتها بالتعاقد مع النجم النمساوي البالغ من العمر 28 عامًا على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

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