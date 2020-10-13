فينجر: رفضت تدريب ريال مدريد مرتين

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أكد آرسين فينجر المدرب التاريخي لفريق آرسنال الإنجليزي في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام بأنه رفض مرتين تدريب فريق ريال مدريد عندما كان مدرباً للمدفعجية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن آرسين فينجر قاد آرسنال بداية من سبتمبر عام 1996 ولمدة 22 موسمًا متتالياً وفاز مع الجانرز بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه خلال الفترة التي قضاها فينجر في تدريب آرسنال لجأ ريال مدريد الإسباني إلى العديد من المدربين على رأسهم الإيطاليين فابيو كابيلو وكارلو أنشيلوتي والإسباني فيسنتي ديل بوسكي والبرتغالي جوزيه مورينيو والفرنسي زين الدين زيدان.

وقال فينجر في تصريحات لوسائل الإعلام:"عندما كنت مدرباً في آرسنال، رفضت عرضين من ريال مدريد وبكل تأكيد ليس هناك الكثير من المدربين الذين يرفضون ريال مدريد مرتين".

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