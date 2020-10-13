العناني: متحف الفسطاط "كبسولة حضارية" وتحية لأصحاب الفكرة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، التحية لأصحاب فكرة المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي أطلق عليه أنه بمثابة "كبسولة حضارية".

جاء ذلك خلال برنامج الإعلامية لميس الحديدي، كلمة أخيرة، المذاع عبر فضائية اون TV مباشرة من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضح العناني كلمة "كبسولة حضارية قائلًا "إن المتحف يمثل حكاية مصرية حضارية متصلة، حيث أن القاعة المؤقتة حاليصا تعرض 4 حرف وتطورها عبر التاريخ، وفوق كل فاترينة، فيلم يشرح التطور الحضاري لهذه الحرفة.

كما أن القاعة الرئيسية تعرض نوادر الحضارة المصرية عبر العصور منذ العصر القديم وحتى الآن، وهو ما يظهر التواصل الحضاري لهذا الشعب العظيم.

هذا التواصل الذي يبدأ منذ بدء التاريخ المصري وحتى الآن، عبر العصر القديم، والعصر اليوناني روماني، والفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر الحديث، وهو ما يثبت التواصل الحضاري لمصر عبر الزمن.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن قرب افتتاح المتحف القومي للحضارة، كما أعلنت عن جهازية المتحف لاستقبال المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير.

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