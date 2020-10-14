وزير الأثار: مشروع تطوير متحف الحضارة سيكون مفاجأة للعالم

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:20 ص
متحف الحضارة
متحف الحضارة
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار، إن مشروع تطوير المتحف القومي للحضارة سيمثل مفاجأة للعالم، بما سيضمه من أثار كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا المتحف قريب من قلبه شخصيًا، خاصة أنه شغل منصب مدير هذا المتحف قبل توليه الحقيبة الوزارية.

وكشف وزير الأثار، خلال لقاء خاص مع الاعلامية لميس الحديدي عبر برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" في حلقة خاصة عن منطقة مصر القديمة، مساء الإثنين، أن الجميع ينتظر إفتتاح هذا المتحف بعد أن فقدوا الامل فيه، ففكرته تعود إلى عام 1982 عندما جاءت الحملة الدولية لإنقاذ أثار النوبة في الفترة ما بين 19620 و1980.

وتابع: "تطوير المتحف القومي مشروع رائع، والناس كانت بتقول المتحف ده خلاص مش هيفتح، لان فكرته تعود لعام 1982 وقت الحملة الدولية لانقاذ أثار النوبة في الفترة ما بين 1960-1980... الدولة في أعقاب ذلك عمدت لانشاء متحفين أولهما: متحف اسوان الذي تم إفتتاجه عام 1997، وثانيهما: المتحف القومي للحضارة المصرية الذي كان في الجزيرة في بادئ الامر حتى تم نقله إلى الموقع الجديد " متحف الحضارة".

وأضاف: "كان من المقرر إفتتاح هذا المشروع الضخم في عام 2011-2012 ولكن توقف العمل تمامًا منذ يناير 2011.

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