قلق في ريال مدريد بسبب راموس

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الشكوك تحوم حول استرار الإسباني سيرجيو راموس النجم الإسباني وقائد ريال مدريد الإسباني علمًا بأن عقده الحالي ينتهي مع الملكي عقب نهاية الموسم الحالي وأنه يستطيع الإتفاق مع أي نادي في يناير المقبل.

وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع سيرجيو راموس على رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ولكن من المتوقع إستمرار النجم الإسباني مع الفريق الملكي.

وقال خوانفي سانز أثناء وجوده في برنامج التشيرنجيتو الإسباني:"على الرغم من أن راموس سيكون لاعبًا حرًا في شهر يناير المقبل لكن ليس هناك أيّ اتصال به من النادي".

واختتم خوانفي سانز تصريحاته قائلاً:"سيرجيو راموس يرغب في اللعب في السانتياجو برنابيو الجديد والاعتزال بقميص ريال مدريد لذلك سيحاول راموس حل موضوع مستقبله قبل حلول شهر يناير المقبل".

 

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