تعليق مفاجيء من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على شاسة «TEN»

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق أنه يحترم النادي الأهلي دائما ولا يستطيع أن يتجاوز في حق النادي الذي ساهم في صناعة إسم مجدي عبد الغني. 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن" عندما أقوم بتوجية الإنتقاد لبعض الأمور التي تحدث داخل النادي الأهلي لأنني أحب أن اري الفريق ناجح دائما، وخلافي دائما يكون مع الأشخاص وليس كيان الأهلي، ولو لم أكن لاعبا للأهلي لما كنت مشهورا حاليا لأن إسم الأهلي يساهم في هذا الأمر". 

وأكمل" مجالس إدارات النادي الأهلي دائما تكون معرضة للإنتقاد وذلك لأن هناك فئة كبيرة تريد أن يكون هذا النادي ناجحا في كل الأوقات ومن الطبيعي إنتقاد الأشخاص لأن الأشخاص زائلون والكيان باقي". 

وأختتم"لن أتحدث عن أي أمر يخص النادي الأهلي حاليا لأن الفريق لديه مباراة هامة في بطولة أفريقيا، وعندما يعود الفريق من المغرب ويتأهل الفريق للمباراة النهائية سأتحدث وقتها وأعذر مسؤولي قناة TEN علي إستبعادي في هذه الفترة الصعبة".

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