ماني يعود لتدريبات ليفربول بعد التعافي من فيروس كورونا





عاد النجم الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لتدريبات الريدز اليوم الثلاثاء بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





ويستعد نادي ليفربول لمواجهة إيفرتون فى ديربي الميرسيسايد الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





واستعاد ليفربول كل من تياجو ألكانتارا وساديو ماني بعد التعافي من الإصابة حيث تم الإعلان عن جاهزيتهم لمباراة إيفرتون المقبلة يوم السبت القادم.





يذكر أن نادي ليفربول قد أعلن الأسبوع الماضي عن إصابة اللاعب السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحي.



