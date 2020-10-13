قبل مواجهة الزمالك.. مشوار الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا





يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الرجاء المغربي، يوم 18 أكتوبر الجاري،على ملعب الأخير في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه في مصر.





الرجاء حجز مكانه في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة فريق مازيمبي بالفوز عليه ذهابا 2-0 والخسارة إيابا 1-0، بينما تأهل الزمالك على حساب الترجي بعدما تفوق عليه 3-2 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.





لعب الرجاء المغربي 12 مباراة في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.





ويستعرض " الفجر الرياضي " مشوار الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الزمالك:-





- دور الـ64:

الرجاء المغربي 3 – 3 بريكاما يونايتد الجامبي

الرجاء المغربي 4 – 0 بريكاما يونايتد الجامبي





- دور الـ32:

الرجاء المغربي 3 – 1 النصر الليبي

الرجاء المغربي 1 – 1 النصر الليبي





- دور المجموعات:

الرجاء 0 – 2 الترجي التونسي

الرجاء 1 – 0 فيتا كلوب الكونغولي

الرجاء 2 – 0 شبيبة القبائل

الرجاء 0 – 0 شبيبة القبائل

الرجاء 2 – 2 الترجي التونسي

الرجاء 1 – 0 فيتا كلوب الكونغولي





- الدور ربع النهائي:

الرجاء 2 – 0 مازيمبي الكونغولي

الرجاء 0 – 1 مازيمبي الكونغولي



