شروط تحويل الاراضي الزراعية الي وحدة سكنية في القاهرة خلال شهرين

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:14 م
شروط تحويل الاراضي الزراعية
شروط تحويل الاراضي الزراعية
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شروط تحويل الاراضي الزراعية الي وحدة سكنية في القاهرة خلال شهرين

شروط تحويل الاراضي الزراعية الي وحدة سكنية في القاهرة خلال شهرين، قد قام نحافظ القاهرة بالعالم عن فتح باب التقديم، الذي يخص تطبيق الاراضي الزراعية، تالف الاطيان، للمرة الثانية بعد ان قد تم الاعلان عنها عام ٢٠١٩، وقد تم في هذا الاعلان انه يجب علي المواطن ان يقوم بالتوجه الي مركز التكنولوجيا، بالمكتب العام الخاص بمحافظة القاهرة، او التوجه الي مركز التكنولوجيا بالحي خلال الفترة الآتية من 1/10/2020 حتي 1/12/2020، وينطبق هذا القرار علي جميع الاراضي التي تقع في نطاق المحافظة علي الاحياء المختلفة في المناطق الاربعة، شمال، جنوب، شرق، غرب، وكل هذا من اجل الحد من عملية البناء التعسفي في المحافظة.

وقد وضح مصدر من المصادر الموثوق منها، انه يوجد الكثير من الاراضي الزراعية التي تتخللها المباني بسبب التوسع العمرانية العشوائي، وعلي الرغم من ان هذه الاراضي تكون ضمن النطاق السكاني الا انها تعامل معاملة الاراضي الزراعية، وقد يتم فحص جميع الطلبات والعمل علي الرد عليها بالقبول او الرفض، تبعا للشروط التي تحافظ علي الشكل الحضاري في المحافظة.


اللوائح والمستندات المطلوبة للجنة تالف الانسان

وتكون المستندات المطلوبة هي:

عقد الارض التي هي موضوع الطلب.
احضار خريطة مساحة من ١الي ٥٠٠٠ متر.


اعلان التوضيح عن استكمال باقي المستندات بعد استكمال الطلب

تحدد هيئة المسح المكان الذي تخضع  فيه الدولة للعقد المسجل.
يجب احضار خريطة مساحية من ١ الي ٢٥٠٠ متر تقع عليها الارض معتمدة من هيئة المياه.
شهادة تصرف للعقار محل العقد.

إحضار شهادة رسمية من العقارات تفيد بان الارض اقل من التكلفة الخاضعة لضريبة الاطيان الزراعية، ويعمل هذا القرار علي التوسع العمرانية في العشوائيات والمحافظة علي توفير حياه افضل لجميع المواطنين، ويكون كل هذا تابع لمكتب المحافظ العام او مركز التكنولوجيا.

شروط تحويل الاراضي الزراعية الي وحدة سكنية في القاهرة خلال شهرين

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