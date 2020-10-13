أسعار حلاوة المولد النبوي في الأسواق 2020 – 1442

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:11 م
حلاوة المولد النبوي
حلاوة المولد النبوي
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أسعار حلاوة المولد النبوي في الأسواق 2020 – 1442

مع اقتراب تلك المناسبة العطرة التي تشهد ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؛ يسعى المواطنون في كل مكان إلى معرفة ما هي أسعار الكيلو الواحد والعلبة من حلاوة المولد النبوي هذا العام بالأسواق والمحلات، ولا سيما أنها من العادات والتقاليد التي يحرص على اتباعها العديد من أبناء الأمة الإسلامية في ضوء الاحتفاء والاحتفال بذكرى المولد النبوي، وفيما يلي سوف يتم توضيح أسعار حلاوة المولد النبوي هذا العام بالتفصيل.


متى موعد المولد النبوي 2020 – 1442

سوف تحل علينا ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام والتي تُوافق اليوم رقم 12 من شهر ربيع الأول من كل عام هجري في اليوم الموافق الـ 29 من شهر أكتوبر الجاري من عام 2020م، حيث أن غرة شهر ربيع الأول 1442 هـ سوف تُوافق يوم الـ18 من شهر اكتوبر الجاري، وفي هذا اليوم يحرص المسلمون على الإكثار من العبادة والذكر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومن مظاهر الاحتفالات الأخرى هي شراء مختلف أنواع الحلوى التي تُعرف باسم حلاوة المولد والتي تتبارى معظم الدول في إنتاجها بأشكال مميزة.


ما هي أسعار حلاوة المولد النبوي 2020

فيما يخص أسعار حلاوة المولد النبوي بالأسواق هذا العام؛ فلقد تمت الإشارة إلى أن سعر العلبة الواحدة يتراوح بين (95) إلى (795) جنيه مصري، ويختلف سعر علبة الحلاوة وفقًا لعدد قع الحلوى الموجودة داخل كل علبة والكمية المطلوبة، كما تختلف أيضًا وفقًا لأسعار السكر والمسكرات في الأسواق، كما أن أسعار حلوى المولد تتباين أيضًَا وفقًا لأسعار العملات الأجنبية والعملة المحلية وسعر استيراد المواد الخام الخاصة بإنتاج حلاوة المولد.


سعر علبة حلاوة المولد أرخص الأسعار

أما أسعار حلاوة المولد النبوي أسعار العلب أرخص الأسعار أيضًا ذات درجة الجودة العالية، فمنها ما يلي:

علبة بقيمة (50) جنية تحتوي على: ملبن سادة ميني، ملبن فول ميني، سمسمية ميني، حمصية ميني، 2 فولية، لديدة، أقراص حمص وسمسم.
علبة بقيمة (185) جنيه: تحتوي على حمصية، سمسمية، ملبن، لديدة، جيلي فراولة وبرتقال، أقراص فولية، سمسمية، حمصية، نوجا، دومية، بسيمة، حمام ميني، وغيرهم.


السعرات الحرارية في حلاوة المولد

يُذر أن هذ الأمر من الأمور التي جد درجة جدل واسعة بين العديد من الأشخاص في كل عام وخصوصًا من يتبعون حميات غذائية لإنقاص الوزن والذين يتناولون عدد مُحدد من السعرات الحرارية في اليوم، ولقد تمت الإشارة إلى أن القطعة الواحدة من حلاوة المولد تحتوي على عدد من السعرات الحرارية يتراوح بين (400 إلى 550) سعر حراري، وبالتالي؛ فإن الإفراط في تناول حلوى المولد سوف يؤدي إلى التأثير سلبيًا على الصحة من خلال رفع نسبة السكر والدهون في الجسم وسوف يؤدي أيضًا إلى اكتساب الوزن الزائد.

أسعار حلاوة المولد النبوي في الأسواق 2020 – 1442

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