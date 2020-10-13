محلل ليبي:"فضيحة كلينتون" قنبلة نووية ألقاها ترامب في وجه خصومه

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، إنه يطلق على إيميلات هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة فضيحة كلينتون.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان الداعم الأول للإسلام السياسي، وبقايا هيلاري كلينتون لا زالت متحكمة في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأردف رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، أن الإعلام الليبي ليس على مستوى الحدث، مردفا أن الجيش الليبي مكون من كل اطياف الشعب الليبي ويحظى بثقة الغرب الليبي.

واستطرد رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، أن تسريبات هيلاري كلينتون قنبلة نووية دبلوماسية، ألقاها ترامب في وجه خصومه الديمقراطيين.

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