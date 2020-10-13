الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الكأس

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن قائمة مباراة طلائع الجيش في إطار بطولة كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره طلائع الجيش، في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء، على استاد المقاولون بالجبل الأخضر في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان 

خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

ويغيب عن القائمة، عبد الله السعيد وعمر جابر وعمر العيوني لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد فاروق وعبد الله بكري للإيقاف، وإيريك تراوري وولفريد كانون للتواجد مع منتخبي بلادهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمر العيوني تشاتشيتش بيراميدز انتي

أخبار تهمك

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

محمود وادي ينضم لبيراميدز

منذ ساعتين و 26 دقيقة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة في الزمالك.. تعرف على الغائبين عن مواجهة الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

مدرب الوداد يتوعد الأهلي قبل موقعة نصف النهائي

منذ ساعة و 26 دقيقة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ديساير يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة

ديساير يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي

تشكيل بيراميدز في مواجهة الإنتاج الحربي

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك غدًا

قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الكونفدرالية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

04:29 م

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

05:55 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»