قبل انتخابات النواب.. الليموني يحشد جيشه لموقعة الشطرنج

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الليموني المرشح بمجلس النواب عن دائرة الهرم – أكتوبر – زايد – الواحات، التشكيل الكامل للحملة الانتخابية الخاصة به، والتي يديرها الشاب محمد الحسيني "سباح المانش" والكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي.





تشكيل الحملة الانتخابية:





- أحمد هيكل منسقا عاما للحملة ومتحدثا باسمها

-داليا عطية ملف المرأة.





-عمرو عادل وجوزيف رمسيس ملف التواصل الاجتماعي.





-مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا مسؤول ملف المصريين بالخارج.





- المهندس عمرو مطاوع والمهندسة أمينة هيكل ممثلين عن المصريين بالخارج من أمريكا ومستشارين للحملة .





-الصحفي محمد ريان ومحمد المصري ممثلان للمصريين بالخارج من الإمارات والمحاسب محمد عبد الله من السعودية.





-محمد كشك والمحاسب تامر الصفتي لإدارة ملف أصحاب الهمم.





-السيد المحرزي وجمال جابر الملف القانوني والتشريعي.





-الدكتور مصطفى ابو زيد خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية لملف لريادة الأعمال واختيار المركز استشاريا للحملة.





-الدكتور أحمد بدر اخصائي بالقصر العيني ملف الصحة

-فتحي عباس المستشار الإعلامي السابق لجامعة القاهرة ملف التعليم.





-محمود مطاوع المتخصص في شؤون مجلس الوزراء ملف الخدمات والتواصل الحكومي.





- الباحث محمد سعودي ملف البحث العلمي ودعم الموهوبين.





- الحسيني الكارم ملف الأسرة والعلاقات العامة.





-عميد مهندس/ صالح محمد صالح رئيس مجلس إدارة جمعية مسجد الرحمن الرحيم، مستشارا للملف الاجتماعي والخدمات المجتمعية.





- الكاتب الصحفي محمد وحيد ومنة الله جمال لملف الشباب.





-أحمد عبد العاطي مدير سابق بكبرى شركات التكنولوجيا ملف التكنولوجيا.





- ولاء غنيم وهادي كرم التصوير وH.K البرودكشن وإنتاج المحتوى المرئي.





- خالد عبد التواب ومحمود شعبان أصحاب مخابز ملف العمال وأصحاب المنشآت الصغيرة.





-العمدة علام البدر ملف العائلات والقبائل.





- أشرف الليموني خبير سياحي وصاحب شركة سياحة ملف السياحة.





-الإعلامي والصحفي الدكتور تامر مجدي المحرر العسكري مسؤول ملف الاعلام ومستشارا للحملة و محمد الشريف واسلام سعفان ومحمود حنفي واحمد يحيى للملف الإعلامي.





-أحمد القصاص والشاعرة مي منصور والفنانة الشابة شاما منصور لملف السينما والثقافة.





-محمد فاروق منسق عام حملة مواطن وبنفكر لبكره مستشارا للحملة.





-رمضان موسى الصفطاوي مؤسسة أخبار اليوم على المعاش مستشارا بالحملة.





-محمد فوزي رئيس تنفيذي لكبرى شركات الأمن ونقل الأموال مستشارا للحملة.





وكان أحمد الليموني قد أعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الهرم - أكتوبر - زايد - الواحات، برقم 48 ورمز الشطرنج، تحت شعار "معًا نبني إنسان.. ونصنع مستقبل".



