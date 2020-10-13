قبل انتخابات النواب.. الليموني يحشد جيشه لموقعة الشطرنج
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:38 م
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أعلن الكاتب الصحفي أحمد الليموني المرشح بمجلس النواب عن دائرة الهرم – أكتوبر – زايد – الواحات، التشكيل الكامل للحملة الانتخابية الخاصة به، والتي يديرها الشاب محمد الحسيني "سباح المانش" والكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي.
تشكيل الحملة الانتخابية:
- أحمد هيكل منسقا عاما للحملة ومتحدثا باسمها
-داليا عطية ملف المرأة.
-عمرو عادل وجوزيف رمسيس ملف التواصل الاجتماعي.
-مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا مسؤول ملف المصريين بالخارج.
- المهندس عمرو مطاوع والمهندسة أمينة هيكل ممثلين عن المصريين بالخارج من أمريكا ومستشارين للحملة .
-الصحفي محمد ريان ومحمد المصري ممثلان للمصريين بالخارج من الإمارات والمحاسب محمد عبد الله من السعودية.
-محمد كشك والمحاسب تامر الصفتي لإدارة ملف أصحاب الهمم.
-السيد المحرزي وجمال جابر الملف القانوني والتشريعي.
-الدكتور مصطفى ابو زيد خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية لملف لريادة الأعمال واختيار المركز استشاريا للحملة.
-الدكتور أحمد بدر اخصائي بالقصر العيني ملف الصحة
-فتحي عباس المستشار الإعلامي السابق لجامعة القاهرة ملف التعليم.
-محمود مطاوع المتخصص في شؤون مجلس الوزراء ملف الخدمات والتواصل الحكومي.
- الباحث محمد سعودي ملف البحث العلمي ودعم الموهوبين.
- الحسيني الكارم ملف الأسرة والعلاقات العامة.
-عميد مهندس/ صالح محمد صالح رئيس مجلس إدارة جمعية مسجد الرحمن الرحيم، مستشارا للملف الاجتماعي والخدمات المجتمعية.
- الكاتب الصحفي محمد وحيد ومنة الله جمال لملف الشباب.
-أحمد عبد العاطي مدير سابق بكبرى شركات التكنولوجيا ملف التكنولوجيا.
- ولاء غنيم وهادي كرم التصوير وH.K البرودكشن وإنتاج المحتوى المرئي.
- خالد عبد التواب ومحمود شعبان أصحاب مخابز ملف العمال وأصحاب المنشآت الصغيرة.
-العمدة علام البدر ملف العائلات والقبائل.
- أشرف الليموني خبير سياحي وصاحب شركة سياحة ملف السياحة.
-الإعلامي والصحفي الدكتور تامر مجدي المحرر العسكري مسؤول ملف الاعلام ومستشارا للحملة و محمد الشريف واسلام سعفان ومحمود حنفي واحمد يحيى للملف الإعلامي.
-أحمد القصاص والشاعرة مي منصور والفنانة الشابة شاما منصور لملف السينما والثقافة.
-محمد فاروق منسق عام حملة مواطن وبنفكر لبكره مستشارا للحملة.
-رمضان موسى الصفطاوي مؤسسة أخبار اليوم على المعاش مستشارا بالحملة.
-محمد فوزي رئيس تنفيذي لكبرى شركات الأمن ونقل الأموال مستشارا للحملة.
وكان أحمد الليموني قد أعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الهرم - أكتوبر - زايد - الواحات، برقم 48 ورمز الشطرنج، تحت شعار "معًا نبني إنسان.. ونصنع مستقبل".
يُذكر أن الليموني قد شغل منصب المستشار الإعلامي لحملة "هنشارك" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، كما دشن عدة مبادرات خدمية واجتماعية، لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة، ومواجهة الإرهاب بالاستثمار، كما عمل صحفيًا ومستشارا إعلاميًا بالعديد من المؤسسات المختلفة.
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