"كثير من الفرح وقليل من الحزن".. تاريخ مشاركات الأهلي في نصف النهائي الإفريقي قبل موقعة الوداد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير الكرة العربية، المواجهة النارية المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الوداد الرياضي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وستقام مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي يوم السبت المقبل، الموافق 17 أكتوبر الجاري، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر في مصر.





وتأهل فريق الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة فريق ماميلودي صنداونز في الدور ربع النهائي بالفوز عليه ذهابا 2-0 والتعادل إيابا 1-1، بينما صعد فريق الوداد على حساب فريق بعدما تفوق عليه 2-1 في مجموع نتيجة المباراتين.





ويخوض فريق الأهلي منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة عشر في تاريخه، حيث سبق وشارك في هذا الدور خلال 15 نسخة سابقة للبطولة، فشل في تجاوز هذا الدور 3 مرات فقط، بينما صعد للنهائي الإفريقي 12 مرة وحصد لقب البطولة 8 مرات بينما اكتفي بالوصافة 4 مرات.





ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مشاركات الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا:-





1981: تقابل مع شبيبة القبائل الجزائري، لكن انسحب المارد الأحمر من البطولة الإفريقية، بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





1982: واجه الأهلي فريق إينوجو رينجرز النيجيري، وخسر ذهابا 1 / 0، وفاز إيابا 4 / 0 وتأهل لنهائي البطولة الإفريقية وتوج باللقب على حساب فريق كوتوكو الغاني.





1983: التقي المارد الأحمر مع نكانا ريد ديفيلز بطل زامبيا، وتعادل سلبيا في مباراة الذهاب، بينما فاز إيابا 2-0، وتأهل لنهائي البطولة الإفريقية، لكنه خسر اللقب أمام كوتوكو الغاني.





1987: واجه الأهلي نظيره كوتوكو الغاني، وفاز المارد الأحمر ذهابا 2 / 0 وخسر في لقاء الإياب 1/ 0 وصعد لملاقاة الهلال السوداني في نهائي البطولة وتفق عليه 2/0 وتوج باللقب الإفريقي.





1988: ضرب الأهلي موعدا ناريا مع وفاق سطيف الجزائري، وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة 2 / 0، وحسم الأخير تأهله بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2.





2001: التقي الأهلي مع الترجي التونسي وتعادل الفريقين سلبيًا في مباراة الذهاب، وتكرر التعادل بينهما ولكن إيجابيا في مباراة الإياب بنتيجة 1-1، وتأهل لمواجهة صن داونز في النهائي وتوج باللقب الإفريقي بعدما تفوق بنتيجة 4 / 1 في مجموع المباراتين.





2005: تفوق الأهلي على غريمه الزمالك ذهابا وإيابا 2/1، 2/0 في نصف نهائي دوري الأبطال، وتأهل للمباراة النهائية، وتوج باللقب على حساب فريق النجم الساحلي التونسي.





2006: تقابل الأهلي مع أسيك ميموزا في نصف نهائي البطولة الإفريقية، و فاز ذهابا 2 / 0 وخسر إيابًا 2 / 1، وصعد للنهائي وتقابل مع الصفاقسي التونسي وتوج بلقب البطولة القارية.





2007: تجاوز الأهلي نظيره الاتحاد الليبي في نصف نهائي البطولة الإفريقية بعدما تعادل الفريقين سلبيا في الذهاب، وفاز الأحمر 1-0 في الإياب، وتأهل للنهائي الإفريقي لمواجهة النجم الساحلي، لكنه فشل في حصد اللقب.





2008: التقي الأهلي مع إنيمبا النيجيري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتعادل سلبيًا في مباراة الذهاب، بينما فاز المارد الأحمر بهدف دون مقابل في مباراة الإياب، وصعد لملاقاة القطن الكاميروني في النهائي، وتوج الفريق الأهلاوي باللقب الإفريقي.





2010: التقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في الدور نصف النهائي الإفريقي، وفاز ذهابا 2 / 1، وخسر في تونس بهدف نظيف وودع منافسات البطولة.





2012: تقابل الأهلي مع فريق صن شاين النيجيري وتعادل الفريقين 3 /3 في نيجيريا، وفاز المارد الأحمر 1 / 0 بالقاهرة، وصعد لمواجهة الترجي في نهائي البطولة الإفريقية، وتوج باللقب القاري بعدما تفوق بنتيجة 3 / 2 في مجموع المباراتين.





2013: تعادل الأهلي مع القطن الكاميروني ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة 1/1، وحسم المارد الأحمر تأهله للنهائي بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 7 / 6، وتأهل لملاقاة أورلاندو بيراتيس في نهائي البطولة، وتفوق عليه 3 / 1 في مجموع المباراتين وتوج باللقب القاري.





2017: واجه الأهلي فريق النجم الساحلي التونسي في الدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية، وخسر في تونس 2 /1، بينما حقق انتصارا تاريخيًا في القاهرة 6 / 2، وصعد لنهائي البطولة ولكنه خسر اللقب أمام الوداد المغربي.





2018: واجه فريق الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي، وفاز 2/0 في القاهرة، وخسر 2 / 1 في الجزائر، وصعد لنهائي البطولة لكنه خسر اللقب القاري أمام الترجي التونسي.



