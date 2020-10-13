ارتفاع عجز الموازنة الاتحادية الروسية إلى 23.06 مليار دولار

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
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أظهرت تقديرات أولية نشرتها وزارة المالية الروسية اليوم أن عجز الموازنة الاتحادية الروسية في الفترة من يناير إلى سبتمبر ارتفع إلى 1.778تريليون روبل (23.06 مليار دولار).

وكان عجز الموازنة في الأشهر الثمانية الأولى من العام قد سجل 1.69 تريليون روبل (21.92 مليار دولار).

ووفقا للبيانات التي نقلتها وكالة "تاس" الروسية فقد بلغت إيرادات الميزانية في الأشهر التسعة الأولى13.216 تريليون روبل (171.43مليار دولار) تعادل 64.2% من إجمالي حجم إيرادات الموازنة الفيدرالية التي أقرها القانون الاتحادي "بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2020 ولفترة التخطيط 2021 و "2022 وبلغت نفقات الميزانية في الفترة من يناير إلى سبتمبر 14.994 تريليون روبل (194.49 مليار دولار)، تمثل 76.2% من إجمالي حجم نفقات الموازنة الاتحادية التي أقرها القانون الاتحادي.

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