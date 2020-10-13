استقبال حافل لبعثة الزمالك في مطار القاهرة

حرصت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مطار القاهرة بالورود والشيكولاته كنوع من الترحيب بالبعثة قبل سفرها إلى المغرب.





وتغادر البعثة بعد قليل إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





من جانبه، حرص الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك على عقد جلسة سريعة مع محمود علاء مدافع الفريق للاطمئنان عليه وتحسن حالته بعد إصابته بكدمة أمس في مباراة الزمالك أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري .

وقال محمود علاء في حديثه مع رئيس الجهاز الطبي أنه يشعر بتحسن كبير، وسيبذل أقصى جهد من أجل اللحاق بالمباراة المقبلة للفريق أمام الرجاء المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.















