إدارة الرجاء المغربي ترفض طلب الزمالك بشأن أحداد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:32 م
حميد أحداد
حميد أحداد
علي ماهر حلمي
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رفضت إدارة نادي الرجاء المغربي طلب نظيره نادي الزمالك بشأن المهاجم الدولي المغربي حميد أحداد قبل موقعة الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت تقارير مغربية أن إدارة نادي الرجاء رفضت طلب الزمالك بغياب اللاعب حميد أحداد عن اللقاء المرتقب بينهما في نصف نهائي دوري الأبطال بسبب نهاية عقد إعارته.

وأضافت التقارير المغربية أن اللاعب سوف يكون فى قائمة الرجاء لمباراة ذهاب وإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

واختتمت أن رئيس نادي الرجاء سوف يجتمع مع أمير مرتضي بشأن حسم ضم حميد أحداد نهائيا لصفوف النادي المغربي هذا الصيف.

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