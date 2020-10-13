ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.72% بختام جلسة منتصف الأسبوع

انهي سوق البحرين المالي تعاملات اليوم الثلاثاء، علي ارتفاع ، وذلك بالتزامن مع صعود سهم البنك الأهلي المُتحد-البحرين، بنسبة 0.72 %. ، زاد المؤشر بنسبة 0.25 %، بما يُعادل 3.72 نقطة ليصل لمستوى 1482.24 نقطة، مُقابل 1478.51 نقطة في الجلسة الماضية ، وشهدت البورصة تداول 6.81 مليون سهم، بقيمة 791.12 ألف دينار بحريني.





وصعد قطاع الصناعة بنسبة 0.48 %، وقطاع البنوك التجارية بنسبة 0.44 %، بينما انخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.30 %، وقطاع الاستثمار بنسبة 0.13 %.





وتقدم الأسهم الأكثر ارتفاعاً المجموعة العربية للتأمين (أريج)، المدرجة أيضاً في سوق دبي المالي بنسبة 14.93 بالمائة، وارتفع ترافكو بنسبة 5.26 %، وزين البحرين بنسبة 2.91 %، والمصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.56 %، وألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 0.5 %.





وعلى الجانب الآخر، تصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 5.34 %، واستيراد الاستثمارية بنسبة 3.13 %، ومجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة أيضاً في بورصة الكويت وفي بورصة دبي بنسبة 0.65 %.



