ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.72% بختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:06 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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انهي سوق البحرين المالي  تعاملات اليوم الثلاثاء، علي ارتفاع ، وذلك بالتزامن مع صعود سهم البنك الأهلي المُتحد-البحرين، بنسبة 0.72 %.، زاد المؤشر بنسبة 0.25 %، بما يُعادل 3.72 نقطة ليصل لمستوى 1482.24 نقطة، مُقابل 1478.51 نقطة في الجلسة الماضية ، وشهدت البورصة تداول 6.81 مليون سهم، بقيمة 791.12 ألف دينار بحريني.

وصعد قطاع الصناعة بنسبة 0.48 %، وقطاع البنوك التجارية بنسبة 0.44 %، بينما انخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.30 %، وقطاع الاستثمار بنسبة 0.13 %.

وتقدم الأسهم الأكثر ارتفاعاً المجموعة العربية للتأمين (أريج)، المدرجة أيضاً في سوق دبي المالي بنسبة 14.93 بالمائة، وارتفع ترافكو بنسبة 5.26 %، وزين البحرين بنسبة 2.91 %، والمصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.56 %، وألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 0.5 %.

وعلى الجانب الآخر، تصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 5.34 %، واستيراد الاستثمارية بنسبة 3.13 %، ومجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة أيضاً في بورصة الكويت وفي بورصة دبي بنسبة 0.65 %.

وكان أنشط الأسهم من حيث حجم التداولات سهم مجموعة جي إف إتش المالية بعد تداول 3.30 مليون سهم.

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