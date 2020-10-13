المولد النبوي 2020.. 7 بشائر سارة بشأن الحلويات

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في وقت ينتظر فيه المسلمين ذكرى المولد النبوي، كشفت المتاجر والمختصين عن عدد من البشائر السارة بشأن أسعار الحلويات التي يتناولها البعض للاحتفال بتلك الذكرى العطرة وهي مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.



وفلكيا، يحل المولد النبوي الشريف يوم 29 أكتوبر الحالي، حيث أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق فلكيًا يوم 18 أكتوبر الجاري، وعدة شهر صفر ستكون 30 يومًا، على أن يولد الهلال في تمام الساعة 9:31 دقيقة ليلا بتوقيت القاهرة، حسب ما أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز البشائر السارة التي أعلن عنها المختصين بشأن أسعار حلوى المولد في الأسواق:



- أسعار حلوى المولد التي تم طرحها في الأسواق انخفضت هذا العام بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالعام الماضي.



- انخفاض أسعار حلوى المولد 2020 إلى تراجع أسعار السكر خلال الموسم الحالي من 9 آلاف جنيه خلال العام الماضي للطن إلى 7 آلاف خلال العام الحالي.



- محال الحلويات طرحت أحجاما مختلفة للعلب، تختلف محتوياتها وفقًا لما يتناسب مع جميع المواطنين بأسعار تبدأ من 50 إلى 700 جنيه.



- أسعار حلوى المولد النبوي بالأسواق مستقرة، ولم ترتفع عن أسعار العام الماضي، حسب ما أعلن حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية الذي توقع أن يرتفع الطلب على الشراء خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موعد المولد النبوي.



- تبدأ أسعار العبوات من 50جنيها وبها 10 قطع متنوعة، إلى 1500 جنيه بها أكثر من 200 قطعة متنوعة.



- يتواجد بالأسوق علب بـ65 جنيها بها 17 قطعة، وأخرى بـ450 جنيها بها 120 قطعة، و550 جنيها بها 65 قطعة من الأنواع الفاخرة حيث تتضمن فسدق وبدقية وبسيمة ولديدة، ويوجد علبة بـ900 جنيه بها 85 قطعة من أصناف فاخرة.



- سعر كيلو الحلوى الشعبي يتراوح بين 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو، إضافة إلى وجود علب نوع فاخر تحدد سعرها حسب التشكيلة، وفقا لما أعلنه اللواء صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات باتحاد الغرف التجارية.