تمويل 1018 مشروعًا بـ200 مليون جنيه في بني سويف

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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صرًح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، بإن عدد المشروعات التي موًلها "مشروعك" منذ يناير 2020 وحتى أكتوبر الجاري، قد بلغ 1018 مشروعًا بقيمة 201 مليون و942 ألف جنيه، ليصل إجمالي المشروعات المنفذة إلى10 آلاف و422 مشروعًا بإجمالي 966 مليون و274 ألف جنيهًا والتي وفرت أكثر من 13 ألف فرصة عمل،وذلك منذ انطلاق المشروع في مايو 2015 وحتى أكتوبر 2020م.

وأكد المحافظ على أنه تم توفير منظومة عمل بالمحافظة متكاملة لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها، خاصة وأن المحافظة تنفذ خطة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عدد من الخطوات العملية منها دعم جهود الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز، بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدني بأهمية العمل الحر، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية،وإبراز أهميتها في العديد من الجوانب مثل توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من تلك المنتجات.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الدوري الذي عرضته نهى محمد مدير مشروعك بالمحافظة، ويعده المهندس سامح ماهر مساعد مدير مشروعك، إذ تضمن التقرير عدد إجمالي المشروعات المقدمة والمنفذة منها بجانب المشروعات الجاري دراستها، والتمويل اللازم لتلك المشروعات من البنوك المشاركة في المبادرة وغيرها من التفاصيل الخاصة بمشروعك على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين "غير العاملين بالقطاع الحكومي" وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أوتطويرها وتوسعتها بأنواعها عن طريق عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المبادرة وهي "مصر، والأهلي المصري، والقاهرة، الزراعي المصري، والتعمير والإسكان، الأسكندرية".

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