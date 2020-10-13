«أمن الدولة» بالسعودية: إحباط عمليات إرهابية كانت وشيكة التنفيذ

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جددت رئاسة أمن الدولة بالمملكة التأكيد على خطورة الإرهاب كونه آفةً تخل بالأمن وتهدد الأروح والممتلكات العامة والخاصة.



وذكرت «أمن الدولة»، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنَّ الجهود الأمنية أسفرت عن إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ، عبر استخدام مواد متفجرة مجموعها 49 طنًا، وأهابت بالجميع التعاون معها بالاتصال على الرقم 990 للإبلاغ عن الإرهابيين.



وتابعت، أن وسائل الإرهاب في ترويع الآمنين متعددة وأخطرها وأكثرها وحشية، هي التفجيرات التي تكمن خطورتها بنشر دمار بأكبر مساحة ممكنة وإزهاق أكبر عدد ممكن من الأرواح بشكل عشوئي بلا وعيٍ أو تفكير بحياة الأبرياء.



وأشارت إلى أنَّ التنظيمات الإرهابية تحاول الحصول على المواد المتفجرة أو تصنيعها رغم خطورة وجودها بمناطق مأهولة بالسكان؛ وذلك لتنفيذ تفجيراتهم الإجرامية وحتى المصلين استُهْدِفوا بأحزمة ناسفة.



