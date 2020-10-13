وزير الخارجية: نؤكد على أهمية الحلول السياسية في سوريا وليبيا
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:08 م
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تم مناقشة القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني مع وزيري الخارجية الأردني والعراقي، مشيرا إلى أنهم أكدوا على أهمية سيادة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها وفقا لحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرية الأردني والعراقي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك استمرارا لدعم الجهود السياسية لتسوية القضية الفلسطينية على أساس الحوار والمفاوضات بين أطراف الصراع، منوها بانهم ناقشوا التطور في سوريا وليبيا وأكدوا على أهمية تطبيق الحلول السياسية.
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