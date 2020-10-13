وزير الخارجية: نؤكد على أهمية الحلول السياسية في سوريا وليبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تم مناقشة القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني مع وزيري الخارجية الأردني والعراقي، مشيرا إلى أنهم أكدوا على أهمية سيادة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها وفقا لحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.



