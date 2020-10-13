شكري: رؤيتنا مشتركة مع الأردن والعراق في الحفاظ على الأمن القومي العربي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
رحب سامح شكري، وزير الخارجية، بوزيري الخارجية الأردني والعراقي، مشيرا إلى أنهم عقدوا جلسة مباحثات منفردة، ثم جلسة موسعة مع الوفود في إطار التعاون الثلاثي المصري الاردني العراقي من أجل تفعيل أطر التعاون بين الدول الثلاث في عدة مجالات كالطاقة والإعمار والكهرباء.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرية الأردني والعراقي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يعملون في إطار التكامل بين الدول والتوافق السياسي والاقتصادي، موضحا أن هناك توافقا كاملا بين الدول الثلاث على أهمية الحفاظ على استقرار الدول وعدم التدخل في الشئون الخارجية.

وأضاف أن هناك رؤية مشتركة فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي، والتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية سامح شكري بوابة الفجر الفجر العراق الأردن أخبار مصر

أخبار تهمك

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ ساعة و 10 دقيقة

5 صفقات في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 8 ساعات

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الزمالك يستهدف ضم صفقتين من الدورى السعودي

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ يوم

موسيماني يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب لمواجهة الوداد

منذ 36 دقيقة

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"شكري" يلتقي اليوم المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفي

اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن

اتفاق وزراء تجارة مصر والأردن والعراق على وضع خطط جديدة لتنشيط التعاون الاقتصادي

القمة الثلاثية.. جدول أعمال السيسي خلال زيارته لعمان

دبلوماسي سابق: القمة الثلاثية تناقش ملفات القضايا الإقليمية في المنطقة (فيديو)

تفاصيل القمة الثلاثية في عمان بمشاركة السيسي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»