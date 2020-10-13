شكري: رؤيتنا مشتركة مع الأردن والعراق في الحفاظ على الأمن القومي العربي

رحب سامح شكري، وزير الخارجية، بوزيري الخارجية الأردني والعراقي، مشيرا إلى أنهم عقدوا جلسة مباحثات منفردة، ثم جلسة موسعة مع الوفود في إطار التعاون الثلاثي المصري الاردني العراقي من أجل تفعيل أطر التعاون بين الدول الثلاث في عدة مجالات كالطاقة والإعمار والكهرباء.





وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرية الأردني والعراقي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يعملون في إطار التكامل بين الدول والتوافق السياسي والاقتصادي، موضحا أن هناك توافقا كاملا بين الدول الثلاث على أهمية الحفاظ على استقرار الدول وعدم التدخل في الشئون الخارجية.



