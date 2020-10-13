عبد الحفيظ قبل السفر للمغرب: أتمنى أن يسير التحكيم بشكل جيد

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن الفريق الأحمر يعرف هدفه من مباراة الوداد المغربي ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب التي ستقام في مصر.





وأضاف في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي :"مباراة بيراميدز من أعلى المباريات التي قدمناها على مستوى الأداء والروح والتوفيق قد يحالفك في أوقات ويقف ضدك في أوقات أخرى".





وتابع :"الروح في مباراة بيراميدز كانت جميلة للغاية في مباراة بيراميدز وتعكس هوية وشخصية النادي الأهلي، وكذلك المباريات الإفريقية وخصوصا التي تكون خارج الملعب".





وأشار :"الفريق يقوم بالتعبير في مثل هذه المباريات عن هويته وشخصيته ونعلم جيدا هدفنا من مباراة الوداد".





وأوضح :"نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية تساهم وتساعدنا في مباراة الإياب التي ستقام في مصر".





وواصل :"غياب اللقب عن الأهلي منذ فترة قد يكون دافع لكن نعمل دائما على شخصية وإسم النادي الأهلي".





وزاد :"واثق جدا في قدرات وشخصية اللاعبين وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباراة، وأن يكون جميع العناصر في المباراة يقدموا كل ما لديهم".





واختتم حديثه :"أتمنى أن تكون الأمور التحكيمية في المباراة تسير بشكل جيد وأن نحقق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة الإياب.



