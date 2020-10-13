ريال مدريد يحارب على الصفقة الثانية بعد مبابي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:42 م
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي
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يحاول نادي ريال مدريد الإسباني ضم إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الصيف المقبل.

 

كشفت صحيفة "ماركا" فإن المستوى المميز الذي يقدمه هالاند في الموسم الجاري، وتسجيل 11 هدفًا خلال 9 مباريات مع بروسيا دورتموند ومنتخب بلاده جعل ريال مدريد يفكر في ضمه من جديد.

 

وأكدت الصحيفة أن هالاند هو المركز الثاني ضمن اهتمامات ريال مدريد بعد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وبالتالي سيكون الاهتمام الأكبر للفرنسي.

 

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