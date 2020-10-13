العالم يسجل ارتفاعًا قياسيًا في إصابات فيروس كورونا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم، خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 2.2 مليون، وهي أعلى زيادة في سبعة أيام منذ بداية الوباء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في جنيف الليلة الماضية، ارتفاع عدد الوفيات بسبب المرض، بمقدار 39 ألفا، وهو ما يتوافق تقريبا مع مؤشر الأسبوع السابق.

وفي بيان لمنظمة الصحة العالمية، قالت فيه إن عدد الحالات المؤكدة رسميا للإصابات بفيروس كورونا، بلغ مع حلول 11 أكتوبر 37109851 إصابة، وعدد الوفيات 1070355.

وكانت أخطر حالة وبائية في الأمريكتين، حيث أصيب بشكل إجمالي بكوفيد-19 في هذه المنطقة في الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر، أكثر من 804 آلاف شخص، وتجاوز العدد الإجمالي للمصابين 17.79 مليون، وسجل أكثر من 20 ألف حالة وفاة في سبعة أيام، وحتى 11 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الوفيات أكثر من 588 ألف حالة.

وفي منطقة جنوب شرق آسيا، أصيب بالمرض أكثر من 575 ألف شخص خلال الأسبوع، وتجاوز العدد الإجمالي 7.9 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 126 ألف حالة، بزيادة 7.75 ألف عن الأسبوع السابق.

وسجلت أوروبا أكبر زيادة في الإصابات، مقارنة بالأيام السبعة السابقة (34 ٪). وارتفع عدد المصابين بأكثر من 694 ألف شخص إلى ما يقرب من 6.92 مليون، وتوفي بسبب الفيروس أكثر من 6.1 ألف شخص في أسبوع، وتجاوز إجمالي عدد الوفيات 246 ألف حالة.

وارتفع عدد المصابين في الهند، في سبعة أيام بأكثر من 504 آلاف، وفي الولايات المتحدة بأكثر من 327 ألف إصابة، وفي البرازيل بأكثر من 175 ألفا.



