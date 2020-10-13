ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.34% خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% رابحاً 29.60 نقطة ليصل إلى مستوى 8574.54 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.93% رابحاً 284.46 نقطة ليصل إلى مستوى 14992.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.5 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال.
 
وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.46%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.43%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والأدوية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.26%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.07%.
 
وقفز 135 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "البابطين" بنسبة 7.64%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 5.76%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 5.06%، فيما تراجع 48 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 2.35%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 2.11%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 1.21%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 264 مليون ريال سعودي.

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