ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.34% خلال تعاملات اليوم

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% رابحاً 29.60 نقطة ليصل إلى مستوى 8574.54 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.93% رابحاً 284.46 نقطة ليصل إلى مستوى 14992.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.5 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.46%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.43%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والأدوية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.26%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.07%.