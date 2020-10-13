"التنمية الصناعية" تتيح 1657 وحدة صناعية للمستثمرين بدءا من اليوم

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن إتاحة كراسات شروط  1657 وحدة صناعية بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى 2 نوفمبر 2020  في 7 محافظات، ضمن مبادرة إنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، على أن يتم سحب كراسة الشروط من مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات.
 
وكشفت الهيئة في منشور للمستثمرين، أن سعر كراسة الشروط يتراوح من 300  إلى 500 جنيها فقط فى إطار التخفيف عن شباب المستثمرين، مضاف إليها ضريبة القيمة المضافة و1% حال طلب كراسة الشروط اليكترونيا، على أن يتم السداد على حساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بنك اسكندرية. 
 
كانت  نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أكدت، أن الأنشطة المستهدفة للوحدات التي سيتم طرحها تتمثل في المشروعات الغذائية والهندسية ومشروعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وصناعة مواد البناء، موضحة أن الوزارة تطرح حجز الوحدة بأسلوب التخصيص، أو التمليك، أو بنظام الإيجار.
 
ولفتت وزيرة الصناعة إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتمويل شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، بتسهيلات بنكية وبشروط ميسرة، وأنه سيتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبقة عليها الشروط والضوابط المعتمدة، كما أن الجهاز سيتولى تقديم خدمات التدريب والتسويق والدعم الفني. وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتعزيز فرص التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، ولتسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.

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