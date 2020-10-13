تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات









تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم ، الثلاثاء ، مضوطة بمبيعات المصريين ،بالرغم من جاذبية اسعار الاسهم للشراء و إمكانية تحقيق أرباح منها و هو ما حققته بالفعل المؤسسات العربية و الأجنبية بشراء تجميعى على تلك الاسهم لتقف مبيعات المؤسسات المحلية حائلة دون استمرار تقدم الرئيسي لمستهدفاته الاعلى









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11335.9 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1991 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2924 نقطة.







