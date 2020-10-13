المرصد السوري: تركيا تستعد لنقل 400 من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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أكد المرصد السوري، أن تركيا تستعد لنقل 400 من المرتزقة السوريين من فصائل السلطان مراد وغيرها إلى أذربيجان.

 

وقال المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، إن المخابرات التركية تجد صعوبة في إقناع المزيد من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلن المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى أذربيجان إلى 119.

 

واتهم اتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، تركيا بإرسال آلاف المرتزقة السوريين إلى المنطقة، مضيفا أن ضباط الجيش التركى متورطون بشكل مباشر في قيادة الهجوم في أذربيجان، كما اتهم باشينيان تركيا بدعم الجيش الأذربيجاني بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى وبإرسال مستشارين عسكريين و"مرتزقة وإرهابيين" إلى إقليم ناجورني كاراباخ، مؤكدا أن لديهم أدلة على ذلك، وقال: "إنهم يستخدمون طائرات مسيرة وطائرات مقاتلة من طراز إف 16 تركية، لقصف مناطق مدنية في كاراباخ العليا".

 

وقال رئيس وزراء أرمينيا إن الجيش التركى يقود بشكل مباشر هجوما لقوات أذربيجان على القوات الأرمينية في إقليم ناجورنو كاراباخ.

 

وبحسب "سكاى نيوز عربية"، نقلت صحيفة "لو فيفارو"، عن باشينيان، قوله: "الوضع أخطر بكثير من الاشتباكات السابقة في عام 2016.. سيكون من الأنسب مقارنته بما حدث في عام 1915 عندما قُتل أكثر من 1.5 مليون من الأرمن في أول إبادة جماعية في القرن العشرين".

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