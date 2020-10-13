طبيب جلدية ينصح الوالدين بمتابعة "شعر" أبنائهم أسبوعيا مع اقتراب المدارس

وصف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، ما يتردد بشأن أنه يمكن استخدام المياه الغازية لتفتيح الجسم بـ "التخاريف".





وناشد "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، الأمهات متابعة شعر اولادهم أسبوعيا لمنع تكون أي حشرات خاصة مع اقتراب المدرسة، واحتمالية أن يصاب الطفل بعدوى من المدرسة، لافتا إلى أنه يمكن ان تقوم الأم بتدليك فروة الرأس للطفل مرة أسبوعيا بأي زيت نباتي، معلقا: "زيت أكل وندلك به الشعر ونتركه 24 ساعة، ونغسل الشعر، ونسرحه في اليوم الثاني بالفلاية.. الحشرات بتتخنق".





قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه لم يثبت علميا أن الإصابة بفيروس كورونا تسبب طفح جلدي، لافتا غلى أنه لاحظ أن نسبة من الذين تم شفائهم من فيروس كورونا يعانون من تساقط الشعر خاصة السيدات.





ونصح "الناظر"، خلال تصريحات صحفية، المتعافين من فيروس كورونا أن يتناولوا طبق سلطة متكامل يوميا، مع إضافة ورق السلق إلى طبق السلطة، مع تناول ملعقة عسل يوميا، وشرب مياه بكثرة.





وأضاف استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، ان منظمة الصحة العالمية لم تسجل أن فيروس كورونا يصاحبه أعراض جلدية.



