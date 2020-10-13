إعلامي تونسي يكشف حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا





كشف إعلامي تونسي حقيقة إصابة فرجاني ساسي نجم الزمالك بفيروس كورونا وعدم قدرته على اللحاق بمواجهة الرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا.









وقال إسلام المؤدب في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "فرجاني اختلط بـ أحد أصدقاؤه بمعسكر منتخب تونس، ثم طلب من المدير الفني ألَّا يشارك بمباراة السودان حتي يقوم بالتحليل، والذي أثبت سلبية اللاعب من فيروس كورونا".





أضاف: "ولكن القانون التونسي يُوجب بعزل اللاعب لمدة 5 أيام حتي في حالة سلبية التحليل فرجاني من قرر بشكل أخلاقي أن يدخل في الحجر".





واختتم حديثه قائلا: "فرجاني قرَّر بنفسه الدخول في حجر صحي بسبب اختلاطه بحالة مُصابة بكورونا، وسيقوم بتحليل آخر عقب نهاية الـ5 أيام، وعلي أساس نتيجته سيبقي اللاعب في تونس لمدة أسبوعين أو ينضَّم لمعسكر الزمالك بالمغرب".











