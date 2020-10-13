إعلامي تونسي يكشف حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف إعلامي تونسي حقيقة إصابة فرجاني ساسي نجم الزمالك بفيروس كورونا وعدم قدرته على اللحاق بمواجهة الرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا.


وقال إسلام المؤدب في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "فرجاني اختلط بـ أحد أصدقاؤه بمعسكر منتخب تونس، ثم طلب من المدير الفني ألَّا يشارك بمباراة السودان حتي يقوم بالتحليل، والذي أثبت سلبية اللاعب من فيروس كورونا".

أضاف: "ولكن القانون التونسي يُوجب بعزل اللاعب لمدة 5 أيام حتي في حالة سلبية التحليل فرجاني من قرر بشكل أخلاقي أن يدخل في الحجر".

واختتم حديثه قائلا: "فرجاني قرَّر بنفسه الدخول في حجر صحي بسبب اختلاطه بحالة مُصابة بكورونا، وسيقوم بتحليل آخر عقب نهاية الـ5 أيام، وعلي أساس نتيجته سيبقي اللاعب في تونس لمدة أسبوعين أو ينضَّم لمعسكر الزمالك بالمغرب".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

منذ ساعة و 8 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ يوم

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 19 ساعة

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 17 ساعة

إلزام الأهلي والزمالك بتمديد عقد أحمد فتحي وحازم إمام

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

08:31 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

12:00 ص

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

09:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»