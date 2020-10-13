القوات الأمريكية تخلي أکبر قاعدة لها في أفغانستان

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
قوات أمريكية
قوات أمريكية
وكالات
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أخلت القوات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أکبر قاعدة لها في أفغانستان الواقعة شمال العاصمة الأفغانیة کابل، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وبدأت القوات الأمريكية، في تخریب وهدم المباني الموجودة في قاعدة "بغرام" الجوية ونقل المعدات إلی باکستان، حسبما قال مسؤول إداري في مجلس الشیوخ الأفغاني.

 

وانتقد مجلس الشيوخ عملیة التخریب ونقل المعدات العسكرية لباکستان، وطالب القوات الأمريكية بتسلیم هذه المعدات الحربیة إلی الجانب الأفغاني.

 

ويذكر أن یقع فی القاعدة أشهر معتقل ومطار کانت القوات الأمريكية تنفذ منها جمیع العملیات الجویة في البلاد.

 

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قوات أمريكية قاعدة امريكا افغانستان

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