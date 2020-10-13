تركيا تصدر أوامر باعتقال 167 شخصا للاشتباه بصلتهم بجولن

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
الأمن التركي
الأمن التركي
وكالات
Advertisements

 أصدرت السلطات التركية، صباح اليوم الثلاثا، أوامر باعتقال 167 شخصا للاشتباه بصلتهم بجماعة فتح الله جولن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أصدر ممثلو ادعاء في أنقرة أوامر اعتقال بحق 82 شخصا، من بينهم سياسيون موالون للأكراد، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن وكالة الأناضول قولها إنه تم اعتقال إيهان بيلجين، عمدة مدينة قارص التركية.

 

وشملت أوامر الاعتقال شخصيات بارزة من حزب الشعوب الديمقراطي، من بينهم سيري سوريا أوندر وناظمي جور وايلا أكات أتا وألتان تان وامين أينا، حسب صحيفة "حرييت" التركية، وتعلقت أوامر الاعتقال باحتجاجات في الشوارع تتعلق بمدينة كوباني السورية عام 2014.

 

ويتم احتجاز 18 شخصا حتى الآن، من بينهم مشرعون ومسؤولون حاليون وسابقون من حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، وتتهم الحكومة الحزب بتحريض الشعب على الانضمام إلى الاحتجاجات، التي قتل فيها 37 شخصا

 

وتقول السلطات إن العنف شمل القتل والنهب وتدمير ممتلكات عامة، مضيفة أن 761 شخصا أصيبوا في 35 من 81 إقليما بالبلاد.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جولن تركيا أوامر اعتقال

أخبار تهمك

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 21 ساعة

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ يوم

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 17 ساعة

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

إلزام الأهلي والزمالك بتمديد عقد أحمد فتحي وحازم إمام

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الحكومة التركية توقف 259 مسؤولا محليا عن العمل

تركيا: اعتقال 100 جندي للاشتباه بصلتهم بجولن

تركيا: مذكرات اعتقال بحق 82 شخصا تظاهروا قبل 6 سنوات

تركيا تصدر أوامر باعتقال سياسيين موالين للأكراد

تركيا.. حملة اعتقالات للمعارضين وغضب كبير بعد إلقاء كردي من مروحية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

08:31 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

12:00 ص

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

09:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»