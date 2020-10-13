مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم آياكس

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من حسم صفقة الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو الظهير الأيسر لآياكس الهولندي.

وأشارت الصحيفة ذا صن البريطانية إلى أن تاليافيكو كان هدفًا لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وسط صراع مع مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي ولكن في النهاية استمر النجم الأرجنتيني في صفوف النادي الهولندي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر أن يضم مانشستر سيتي النجم الأرجنتيني في يناير، حيث أنه من المقرر أن يكلف نيكولاس خزائن المان سيتي 20 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن آياكس كان يرغب في الحصول على 35 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي لكن لم يتبق له سوى أقل من موسمين في عقده مع الفريق الهولندي كما أن تاليافيكو مصمم على اللعب في الدوري الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن آياكس ليس لديه مانع من رحيل تاليافيكو في يناير المقبل مقابل 20 مليون جنيه إسترليني وهو أفضل بالتأكيد من الانتظار ورحيله بعد عام بشكل مجاني.



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