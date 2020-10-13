بعد تعافيه من كورونا.. رسالة عاجلة من ترامب لشعبه

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:14 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "سأحارب وبشكل شرس من أجل الحفاظ على أصوات الأمريكيين".

جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابي عقده "ترامب" بولاية فلوريدا بعد تعافيه من فيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتابع موجهًا حديثه للأمريكان: "سوف أحارب من أجلكم، وسننقذ البلاد من اليسار المتطرف، وسننجح في هزيمة اليسار المتطرف وهزيمته من المشهد السياسي".

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