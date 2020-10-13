طقس مائل للحرارة على القاهرة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



طقس الثلاثاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.



- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية.



- طقس لطيف على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



