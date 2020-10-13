وائل جسار: الطبقة الحاكمة الفاسدة في لبنان دفعت الشباب للهجرة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:21 ص
وائل جسار
وائل جسار
كـسـاب أحـمـد
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قال المطرب وائل جسار، إن لبنان مازال ينزف، وغالبية الشباب اللبناني يقوم الآن بترك الوطن، والهجرة للخارج، بسبب الطبقة الحاكمة الفاسدة التي لا تفكر في الشعب وأوجاعه، متابعا: "أغلب شباب الشعب اللبناني يهاجر الآن، وكل المفكرين والناس الطيبين لأن الطبقة الحاكمة الفاسدة يتحدثون عن أنفسهم ونسوا وجع الناس".

وأضاف "جسار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تفجيرات مرفأ بيروت والتي أسفرت عن 220 قتيل و300 ألف مشرد وأبنية محطمة، ورغم أن المسؤولين قالوا أنه في غضون خمس أيام سيعلنون المسؤول عن ذلك ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن ذلك، متسائلا: "هذا الأمر يطرح تساؤل هل نحن في دولة قانون؟".

وعلق "جسار"، على واقعة إلقاء مهاجر لبناني لأبنه في البحر بعد موته، قائلًا: "الساسة في لبنان هم من أوصلونا لما حدث للطفل سفيان"، مشيرًا إلى أن الشباب اللبناني الذي يهاجر لا يجد أحد يمنعه أو يستوقفه، مشددًا على أن لبنان تعانى من نقص في الأدوية وارتفاع الدولار، مضيفا: "الناس وصلت مرحلة أنها لا تتحمل أي شيء من الطبقة الحاكمة وبعد يومين في مظاهرة مليونية".

هذا، وأعرب النجم اللبناني وائل جسار عن سعادته بالمشاركة في أوبريت مصر حكاية والذي تم طرحه منذ ساعات تزامنًا مع احتفالات الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر العظيمة.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن أي عمل يعرض عليه لصالح مصر يقبله بدون أي تفكير معربًا عن محبته الشديدة للشعب المصري.

وأضاف جسار: عندما يعرض علي عمل غنائي لمصر لا أفكر في أي شئ إلا فيها وفي شعبها الحبيب، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور وكل عام وشعب مصر وقائدها بألف خير.

يذكر أن أوبريت "مصر حكاية" شارك فيه عدد من المطربين والنجوم، وهم وائل جسار ومحمد فؤاد، ومدحت صالح، وهشام عباس، ودياب، وأمينة، ومى سليم، وعمر كمال وياسمين على، وحسن شاكوش، ويأتي الأوبريت إهداء من حزب مستقبل وطن، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، والحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر أنور.

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