حقيقة موافقة وائل جسار على غناء المهرجانات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:45 ص
وائل جسار
وائل جسار
كـسـاب أحـمـد
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قال المطرب وائل جسار، أنه لا يستطيع أداء أغاني المهرجانات كونه لون في محدد في الأعمال التي يقدمها لجمهوره وهى الأغاني الرومانسية والطربية الشعبية، وتابع: "اللون بتاعي معروف ومقدرش أغنى المهرجانات بكل صراحة مع احترامي للي بيغنيها.. كل شخص له لون وأداء ولو قالوا لي هنديك أغاني مهرجات هرفض.. مبعرفش أغنى أغاني مهرجانات".

وأضاف "جسار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجدل المثار حول مشاركة الفنانان الشعبيان عمر كمال وحسن شاكوش، في الأوبريت الوطني "حكاية مصر"، لا يجب أن يستمر، كونهما مصريان يغنيان لمصر، متابعا: "مصر أكبر من الجميع وعلينا أن لا نفكر في القشور".

أعرب النجم اللبناني وائل جسار عن سعادته بالمشاركة في أوبريت مصر حكاية والذي تم طرحه منذ ساعات تزامنًا مع احتفالات الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر العظيمة.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن أي عمل يعرض عليه لصالح مصر يقبله بدون أي تفكير معربًا عن محبته الشديدة للشعب المصري.

وأضاف جسار: عندما يعرض علي عمل غنائي لمصر لا أفكر في أي شئ إلا فيها وفي شعبها الحبيب، وأتمنى أن ينال العمل أعجاب الجمهور وكل عام وشعب مصر وقائدها بألف خير.

يذكر أن أوبريت "مصر حكاية" شارك فيه عدد من المطربين والنجوم، وهم وائل جسار ومحمد فؤاد، ومدحت صالح، وهشام عباس، ودياب، وأمينة، ومى سليم، وعمر كمال وياسمين على، وحسن شاكوش، ويأتي الأوبريت إهداء من حزب مستقبل وطن، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر أنور.

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