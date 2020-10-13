أول تعليق لوزير التربية والتعليم على وصول مدراء المدارس اليابانية

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على وصول المسؤولين اليابانيين إلى مصر في المدارس اليابانية، قائلًا: "سعداء جدًا بوصول المدراء اليابانيين، وهذا كان تكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مهتم جدًا بهذا الملف وطلب ذلك من رئيس الوزراء الياباني الأسبق".



وتابع "ِشوقي"، في لقائه مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في حلقة خاصة بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2020-2021، قائلًا: " تعطل مجيئيهم بسبب جائحة كورونا، لكنهم وصلوا بالفعل وهم مهتمين جدًا بالتجربة بما يعكس قوة العلاقات مع اليابان.. نحن فخورين جدًا بهذه التجربة "، لافتَا إلى أن عدد هذه المدارس الآن يبلغ 41 مدرسة.



وأشار إلى تعليم المدارس اليابانية ليس منهجًا يابانيًا وإنما مصريًا بنكهة يابانية، حيث أن بناء شخصية الطفل عقيدة يابانية تعمل على تنمية قدراته وشخصيته، كاشفًا أن وزارته ترسل أفواجًا من المعلمين سنويًا لتلقي التدريب اللازم على مدار ثلاث سنوات منذ عام 2018، ونحن على أبواب العام الثالث واصبح لدينا خبرات متراكمة لدى المعلمين بالإضافة غلى أن وجود المدراء اليابانيين سيحسن من الأداء بشكل أكبر.





وحول أزمة ضعف خدمات الإنترنت في الأماكن النائية في الأرياف والقرى والنجوع وتأثيرها على التحصيل التعليمي في التعليم عن بعد في ظل جائحة " كورونا، قال الوزير: "أنا ما بحبش استخدم لفظ التعليم عن بعد ولا التعليم الهجين ولا التعليم التكنولوجي.. اللي إحنا بنعمله هو استخدام أمثل للأدوات في ظل ظروف معين يتم تطويعه حسب كل مجموعة وبالتالي إحنا بنحل ونتعامل مع مشكلة قائمة وهي " كورونا " ومش عاوزين نحط العقدة في المنشار وبالتالي لما فكرنا في القصة دي ماقلناش لحد لازم يكون عندك لاب توب او إنترنت، عشان كده فكرنا في القنوات التعليمية في المراحل ما بين الرابع الابتدائي وحتى الثانوي العام ".



وقال الوزير أن مصادر التعليم ستكون عبر القنوات التعليمية التي ستبدأ في 17 أكتوبر بالإضافة لمجموعات التقوية في المدارس وأيام الحضور وبالتالي لا يوجد ما يسمى تعليم عن بعد قائلًا " مصادر التعليم الرئيسية ستكون عبر القنوات التعليمية والمحطات المختلفة بالإضافة لمجموعات التقوية في المدارس وأيام الحضور وبالتالي ده ما سموش تعليم عن بعد.. اللي هيستخدم ده مش هيتحتاج حاجة تاني لانت ولا غيره وإحنا بالدروس التعليمية دي وحدنا معايير جودة الدروس مقارنة باختلاف الدرس من فصل لاخر ومن مدرسة لأخرى".

