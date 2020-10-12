جمال حمزة: مباراة الحرس بروفة جيدة للزمالك قبل مباراة الرجاء

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


أبدى جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، سعادته بانتصار فريقه على نادي حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وضمان بشكل كبير وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال منافسات الموسم الجاري.

وقال حمزة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " الانتصار على حرس الحدود في منتهى الأهمية، خاصة قبل خوض مباراة الرجاء البيضاوي المغربي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا ".

وأشار إلى أن مباراة حرس الحدود بروفة جيدة واستعداد قوي لنادي الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي، وأن الانتصار ضمن بشكل كبير المركز الثاني لنادي الزمالك على حساب بيراميدز.

واختتم، "حرس الحدود تأكد هبوطه من الدوري المصري الممتاز بعد الهزيمة أمام أسوان، في الجولات الماضية ومباراة اليوم أمام الزمالك نجحوا في تقديم مستويات جيدة والابيض انهاها بالخبرات فقط".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حرس الحدود جمال حمزة الزمالك الرجاء

أخبار تهمك

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 13 ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ ساعة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 11 ساعة

مبلغ خرافي.. إنبي يحدد سعر أسامة جلال للأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 5 ساعات

هدف الأهلي يقترب من الانتقال إلى خيتافي الإسباني

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة Ten

منذ نصف ساعة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 6 ساعات

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يكشف مدي خطورة إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

جمال حمزة يتحدث عن عودة الدوري المصري ومصير الأهلي والزمالك هذا الموسم

ميدو يوجه رسالة قوية لكارتيرون بعد تعثر الزمالك أمام نادي مصر

الحضري يتوقع ترتيب الزمالك في نهاية الدوري الممتاز

عصام الحضري: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه

ميدو يكشف أسباب فوز الأهلي على حرس الحدود

الحضري: الأهلي ليس في حالته

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:38 م

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة Ten

11:13 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

06:49 م

هدف الأهلي يقترب من الانتقال إلى خيتافي الإسباني

10:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»