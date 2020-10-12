جمال حمزة: مباراة الحرس بروفة جيدة للزمالك قبل مباراة الرجاء









أبدى جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، سعادته بانتصار فريقه على نادي حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وضمان بشكل كبير وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال منافسات الموسم الجاري.





وقال حمزة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " الانتصار على حرس الحدود في منتهى الأهمية، خاصة قبل خوض مباراة الرجاء البيضاوي المغربي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا ".





وأشار إلى أن مباراة حرس الحدود بروفة جيدة واستعداد قوي لنادي الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي، وأن الانتصار ضمن بشكل كبير المركز الثاني لنادي الزمالك على حساب بيراميدز.





واختتم، "حرس الحدود تأكد هبوطه من الدوري المصري الممتاز بعد الهزيمة أمام أسوان، في الجولات الماضية ومباراة اليوم أمام الزمالك نجحوا في تقديم مستويات جيدة والابيض انهاها بالخبرات فقط".



