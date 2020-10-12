عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على صرف النظر عن التعاقد مع واحد من الأسماء القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، اعتذارًا للاعب محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة، عن التواجد في الجلسة التي كان مقرر لها اليوم بعد التراجع عن اتمام الصفقة بشكل نهائي.

وجاء تراجع المارد الأحمر عن صفقة إبراهيم، بعد رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، التعاقد مع اللاعب لكثرة اللاعبين في مركزه بالأهلي. 

ويأتي رفض المدرب التعاقد مع اللاعب، بسبب رغبته في رؤية المعارين في نفس مركزه والاعتماد عليهم، خاصةً في ظل تألق ناصر ماهر مع سموحة ومحمد شريف مع إنبي، بالموسم الحالي.

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محمد إبراهيم صفقة إبراهيم الأهلي اخبار الاهلي

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