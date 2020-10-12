الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة Ten





قام النادي الأهلي بالتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة Ten الفضائية وذلك نظرا لقيام برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه بدون مبرر على طول الخط.





واستفسر الأهلي في شكواه عن قيام قناة Ten ببيع ساعتين هواء بالمخالفة لقواعد ولوائح المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وذلك لمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج المشار إليه لأغراض شخصية تهدف إلى هدم الكيان وزعزعة استقراره باتهامات باطلة وانتقادات لأمور سلبية غير موجودة على أرض الواقع.





وطالب الأهلي في شكواه بمحاسبة نشأت الديهي رئيس قناة Ten والذي يشغل في نفس الوقت عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي تعد مهمته الأولى منع بيع الهواء فضلا عن الحفاظ على قواعد الأخلاق وعدم الخروج عن النص والإلتزام بالأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي وهو ما تخالفه قناة Ten في معظم حلقتها التي يقوم فيها إسلام صادق ومجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج دون سند أو دليل.



