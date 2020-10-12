الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة Ten

الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة Ten
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:13 م
علي نبوي
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قام النادي الأهلي بالتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة Ten الفضائية وذلك نظرا لقيام برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه بدون مبرر على طول الخط.
واستفسر الأهلي في شكواه عن قيام قناة Ten ببيع ساعتين هواء بالمخالفة لقواعد ولوائح المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وذلك لمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج المشار إليه لأغراض شخصية تهدف إلى هدم الكيان وزعزعة استقراره باتهامات باطلة وانتقادات لأمور سلبية غير موجودة على أرض الواقع.
وطالب الأهلي في شكواه بمحاسبة نشأت الديهي رئيس قناة Ten والذي يشغل في نفس الوقت عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي تعد مهمته الأولى منع بيع الهواء فضلا عن الحفاظ على قواعد الأخلاق وعدم الخروج عن النص والإلتزام بالأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي وهو ما تخالفه قناة Ten في معظم حلقتها التي يقوم فيها إسلام صادق ومجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج دون سند أو دليل.
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