إعلامي يعتذر على الهواء.. والسبب وزيرة التضامن الاجتماعي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل
شيماء حسن
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اعتذر الإعلامي عمرو خليل، على الخطأ الذي وقع فيه فريق إعداد البرنامج بعد وضع صورة وزير التجارة والصناعة نفين جامع أثناء مكالمة هاتفية مع وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج.

وقال "خليل" خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "بنعتذر على هذا الخطأ الغير مقصود".

وكشف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل المبادرة التي أطلقتها الوزارة لتحمل مصاريف طلاب برنامج "تكافل" الحاصلين على 90% فأكثر في الثانوية العامة.

وقالت "القباج" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "نعمل على مواجهة الفقر عبر تنمية الأسرة والمجتمع المحلي لاستكمال المبادرة بضم مليون طالب وطالبة غير مشمولين ببرامج تكافل وكرامة".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: "هدفنا من هذه المبادرة دعم 7 آلاف طالب جامعي من طلاب تكافل بالمصروفات، وذلك بإعطائهم منح لتشجيعهم حتى لا يتسرب الطلبة من التعليم أو يهاجروا هجرة غير شرعية، وحتى لا تلجأ الفتيات إلى الزواج المبكر، نوفر لهم فرص لارتقاء بهم من خلال التعليم الجامعي".

وأشارت، إلى أنه سيكون هناك اتفاق مع وزير التعليم العالي لدفع مصروفات مليون طالب في الجامعات، مستطردة "نسعى إلى توفير الدعم للأسرة الفقيرة والغير قادرة، لأن الجهل يؤدي إلى الفقر والفقر يؤدي إلى الجهل، وشهادة الفقر التي كان معمول بها في الماضي تم استبدالها بالطلبة الأولى بالرعاية والحماية".

وتابعت: "لدينا قاعدة بيانات لجميع الأسر المصرية التي تحتاج لدعم لاستكمال تعليم أبنائهم، والدولة تسعى إلى الاستثمار في الشباب المصري عبر التعليم الجيد".

وفي سياق منفصل أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعمها للفتيات لمواجهة ظاهرة التنمر والتحرش الإلكتروني، قائلة: "تحية لكل فتاة تواجه ظاهرتي التنمر والتحرش الإلكتروني، والأسرة عليها دور كبير في مساعدة بناتهن".

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