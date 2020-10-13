35 ألف وثيقة.. تفاصيل "بريد كلينتون" وفضيحة دعم الإخوان والجزيرة (فيديو)

كشف توم حرب، مدير التحالف الأمريكي شرق أوسطي للديمقراطية، تفاصيل تسريب وثائق من البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق.





وتابع "حرب" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد عبر سكايب: "الوثائق كشفت تخطيطا مشتركا من قبل كلينتون وجماعة الإخوان الإرهابية لقلب أنظمة حكم وزعزعة أمن الدول العربية، فضلا عن إطلاق قناة الجزيرة القطرية لضرب المنطقة"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر شفافية من كلينتون وأوباما.





وأوضح أنه تم العثور على 35 ألف وثيقة من البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، رغم محاولتها إخفائها عبر تحطيم هاتفها، مؤكدا أن كلينتون دعمت الجماعة الإرهابية للوصول إلى حكم مصر.





وأشار، إلى أن الملالي الإيرانية وقيادات الجماعة الإرهابية كانوا يجتمعون في البيت الأبيض خلال فترة إدارة أوباما.





وحول أسباب دعم إدارة أوباما للجماعة الإرهابية قال: "يوجد عدد كبير من أساتذة الجامعة التابعين للجامعة الإرهابية بالولايات المتحدة، وزعموا أنهم يمثلوا الدين والإسلام السياسي، فضلا عن ترويجهم المزيف بالتعرض للكبت".





ولفت إلى أن إدارة أوباما حاولت عزل ترامب بتلفيق أزمة دعم روسيا له خوفا من فضح أمر تواصلهم مع الجماعات الإرهابية، متسائلا «هل سيتم محاكمة كلينتون بعد تسريب وثائق بريدها إلكتروني".



