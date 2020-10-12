هدف الأهلي يقترب من الانتقال إلى خيتافي الإسباني

اقترب اللاعب الدولي الجزائري يوسف البلايلي من الإنتقال لصفوف نادي خيتافي الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف أهلي جدة السعودي.





حيث أكد والد اللاعب ووكيله لقناة الهدف الجزائرية اليوم الاثنين أن اللاعب الجزائري يوسف بلايلي اقترب من التوقيع لفريق خيتافي الأسباني.





يذكر أن اللاعب الدولي الجزائري قد فسخ عقده مع نادي أهلي جدة السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.



